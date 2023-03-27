Украинские военные закончили обучение на танках Challenger 2 в Британии

Представители ВСУ отправились в Британию вскоре после того, как в январе британский премьер Риши Сунак объявил о передаче 14 танков Challenger 2. Ожидается, что украинские экипажи и танки будут на позициях к весеннему контрнаступлению.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинские солдаты вернутся на родину лучше оснащенными и обученными.

Куратор учебной миссии подполковник Джон Стоун назвал подготовку украинских защитников "огромной честью".

"Мы все очень поражены уровнем продемонстрированной компетентности и не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 эффективнее всего в будущих сражениях в защиту своей родины", - отметил Стоун.

Помимо 14 британских танков Challenger, Британия отправляет Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.