Украинские военные уже используют польские ЗРК С-125 Newa SC: что о них известно

На вооружении Вооруженных сил Украины были замечены польские зенитно-ракетные комплексы С-125 Newa SC.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на силы ТРО "Восток" и "Милитарный" .
При этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отказался комментировать на брифинге то, как комплексы поступили в Украину и как именно они работают.
С-125 Newa SC
Комплекс представляет собой польскую модернизацию советского ЗРК 1960-х годов С-125 "Нева-М". Систему разрабатывали для борьбы с маловысотными пилотируемыми и беспилотными аэродинамическими целями в диапазоне высот 20-18000 метров и на дальностях 3,5-25 км.
ЗРК проходил двухэтапную модернизацию в рамках принятой в конце 1990-х годов правительством Польши "Концепции развития вооруженных сил до 2012 года".
Первый этап модернизации комплекса состоялся в 1992 году. Тогда пусковую установку установили на шасси танка Т-55, а входящую в состав ЗРК антенную систему разместили на колесное шасси от ракетной системы "Скад" (типа МАЗ). Это решение сделало ЗРК самоходным и значительно увеличило его мобильность.
Следующий этап модернизации начался в 1996 году. После него в ЗРК "Нева" заменили почти все, кроме ракет. В новом комплексе встроили два процессора обработки информации о курсе цели и ракет. Их вычислительная способность позволяет выявить воздушную цель в сложных радиолокационных условиях.
Кроме того, модернизация позволила повысить дальность для выявления целей ЗРК. Дальность поражения осталась неизменной, ведь она преимущественно определяется мощностью двигательной установки ракеты, а она модернизировалась.
В старой "Неве" аппаратура приема-передачи занимала более десяти шкафов. После модернизации она занимает 1 кубический метр. Также была изменена система индикации - четыре монитора, необходимые операторам сопровождения цели, заменены на один. На нем в цифровом виде отображаются данные по радиолокационному и телевизионному каналам. На монитор наведения наложен дополнительный экран с возможностью переключения режимов отображения. Также упрощен выбор режима работы радиолокационных средств при борьбе с помехами.
После модернизации штат расчета комплекса был уменьшен наполовину. Newa SC получает данные о воздушной обстановке на дальности до 300 км со станции разведки NUR польского производства, принадлежащего третьему поколению.
К тому же возросла эффективность и темп стрельбы комплекса. Модернизация позволила сократить количество пусковых установок в дивизионе с четырех до трех (по четыре боеготовых ракеты) и одновременно увеличить количество перевозимых ракет до восьми. Также достигнуто понижение количества транспортных средств комплекса до 11.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал как можно скорее передать Украине системы Patriot.
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