Украинские военные уже используют польские ЗРК С-125 Newa SC: что о них известно

При этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отказался комментировать на брифинге то, как комплексы поступили в Украину и как именно они работают.

С-125 Newa SC

Комплекс представляет собой польскую модернизацию советского ЗРК 1960-х годов С-125 "Нева-М". Систему разрабатывали для борьбы с маловысотными пилотируемыми и беспилотными аэродинамическими целями в диапазоне высот 20-18000 метров и на дальностях 3,5-25 км.

ЗРК проходил двухэтапную модернизацию в рамках принятой в конце 1990-х годов правительством Польши "Концепции развития вооруженных сил до 2012 года".

Первый этап модернизации комплекса состоялся в 1992 году. Тогда пусковую установку установили на шасси танка Т-55, а входящую в состав ЗРК антенную систему разместили на колесное шасси от ракетной системы "Скад" (типа МАЗ). Это решение сделало ЗРК самоходным и значительно увеличило его мобильность.

Следующий этап модернизации начался в 1996 году. После него в ЗРК "Нева" заменили почти все, кроме ракет. В новом комплексе встроили два процессора обработки информации о курсе цели и ракет. Их вычислительная способность позволяет выявить воздушную цель в сложных радиолокационных условиях.

Кроме того, модернизация позволила повысить дальность для выявления целей ЗРК. Дальность поражения осталась неизменной, ведь она преимущественно определяется мощностью двигательной установки ракеты, а она модернизировалась.

В старой "Неве" аппаратура приема-передачи занимала более десяти шкафов. После модернизации она занимает 1 кубический метр. Также была изменена система индикации - четыре монитора, необходимые операторам сопровождения цели, заменены на один. На нем в цифровом виде отображаются данные по радиолокационному и телевизионному каналам. На монитор наведения наложен дополнительный экран с возможностью переключения режимов отображения. Также упрощен выбор режима работы радиолокационных средств при борьбе с помехами.

После модернизации штат расчета комплекса был уменьшен наполовину. Newa SC получает данные о воздушной обстановке на дальности до 300 км со станции разведки NUR польского производства, принадлежащего третьему поколению.

К тому же возросла эффективность и темп стрельбы комплекса. Модернизация позволила сократить количество пусковых установок в дивизионе с четырех до трех (по четыре боеготовых ракеты) и одновременно увеличить количество перевозимых ракет до восьми. Также достигнуто понижение количества транспортных средств комплекса до 11.