RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные уже начали обучение на Patriot в США

Фото: украинские военные учатся управлению ракетным комплексом Patriot в США (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Около 100 украинских военных приступили к курсу подготовки на ракетном комплексе Patriot в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ссылаясь на подтверждение Министерства обороны США, агентство сообщает, что "от 90 до 100 украинцев" прибыли на военную базу в Форт-Силл, штат Оклахома, и приступили к обучению работе с ракетным комплексом Patriot.

"Форт-Силл является базой Центра передового опыта Fires, где армия США проводит обучение обращению с Patriot, в том числе американскими военными", - уточняет CNN.

По словам официальных лиц Пентагона, обучение обращению с передовой, но сложной системой ПВО большой дальности обычно занимает несколько месяцев. Однако пока неясно, насколько украинские военные смогут ускорить программу обучения.

"Те же инструкторы, которые преподают США, странам-союзникам и странам-партнерам, будут проводить также украинскую подготовку", - говорится в заявлении базы.

В то же время, РБК-Украина сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников заверил: представители США пообещали, что научат украинских офицеров использовать системы ПВО Patriot за 10 недель.

Напомним, вчера, 16 января, стало известно, что украинские военные прибыли в США для того, чтобы начать обучение управлению системой Patriot.

Также мы писали, что сегодня, 17 января, Нидерланды официально анонсировали передачу Patriot Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки