Украинские военные уже начали обучение на Patriot в США

Около 100 украинских военных приступили к курсу подготовки на ракетном комплексе Patriot в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Ссылаясь на подтверждение Министерства обороны США, агентство сообщает, что "от 90 до 100 украинцев" прибыли на военную базу в Форт-Силл, штат Оклахома, и приступили к обучению работе с ракетным комплексом Patriot.
"Форт-Силл является базой Центра передового опыта Fires, где армия США проводит обучение обращению с Patriot, в том числе американскими военными", - уточняет CNN.
По словам официальных лиц Пентагона, обучение обращению с передовой, но сложной системой ПВО большой дальности обычно занимает несколько месяцев. Однако пока неясно, насколько украинские военные смогут ускорить программу обучения.
"Те же инструкторы, которые преподают США, странам-союзникам и странам-партнерам, будут проводить также украинскую подготовку", - говорится в заявлении базы.
В то же время, РБК-Украина сообщало, что министр обороны Украины Алексей Резников заверил: представители США пообещали, что научат украинских офицеров использовать системы ПВО Patriot за 10 недель.
Напомним, вчера, 16 января, стало известно, что украинские военные прибыли в США для того, чтобы начать обучение управлению системой Patriot.
Также мы писали, что сегодня, 17 января, Нидерланды официально анонсировали передачу Patriot Украине.
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