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Украинские военные впервые уничтожили редкую российскую "Свет-КУ" в тылу врага (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные впервые уничтожили редкую российскую "Свет-КУ" в тылу врага (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные впервые уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ" в тылу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра по стратегическим отраслям промышленности Ярослава "Локи" Олейника.

По его словам, "Свет-КУ" в Украине видели трижды - в 2016, 2020 и 2021 годах на территории временно оккупированной Луганской области.

При этом на этот раз комплекс обнаружили в тылу врага, где россияне не ожидали, что его найдут.

 

 

Олейник добавил, что это первое зафиксированное уничтожение "Свет-КУ".

"Мир-КУ"

РБ-636 "Свет-КУ" был принят на вооружение российской армии в 2012 году. Он предназначен для оценки электромагнитного окружения, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучения. Комплекс может следить за ситуацией и защищать данные от утечек из технических каналов беспроводной связи.

Напомним, недавно украинская разведка раскрыла детали операций в оккупированной Запорожской области. Так, в результате действий ГУР пострадал так называемый заместитель главы оккупационной администрации Александр Реймер и группа россиян.

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