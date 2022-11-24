Украинские военные метким выстрелом уничтожили танк оккупантов (видео)

Украинским военным удалось точным выстрелом атаковать танк россиян. В результате техника оккупантов была уничтожена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
"Украинские военные гостеприимно сжигают танк оккупантов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это результат работы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
В результате выстрела украинских военных, танк оккупантов загорелся и взорвался.
Напомним, что украинским артиллеристам удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов и автомобильную технику оккупантов в Луганской области.
До этого украинские военные смогли уничтожить танк оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.
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