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Украинские военные метким выстрелом уничтожили танк оккупантов (видео)

Фото: Украинские военные метким выстрелом уничтожили танк оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось точным выстрелом атаковать танк россиян. В результате техника оккупантов была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Украинские военные гостеприимно сжигают танк оккупантов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это результат работы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

В результате выстрела украинских военных, танк оккупантов загорелся и взорвался.

Напомним, что украинским артиллеристам удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов и автомобильную технику оккупантов в Луганской области.

До этого украинские военные смогли уничтожить танк оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.

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