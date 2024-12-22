Не Покровский и Кураховский. РФ больше всего атаковала на двух направлениях фронта
За прошедшие сутки, 21 декабря, количество атак на фронте немного уменьшилось. Больше всего оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Времевском и Курском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует позиции. В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений", - говорится в сводке.
В то же время вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Самые "горячие" направления
- На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 47 атак позиций ВСУ возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Отрадного.
- Силы обороны Украины продолжают отражать атаки подразделений оккупационной армии в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 41 попытку потеснить украинских защитников.
Ситуация на других участках фронта
На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия, всего произошло 6 боевых столкновений. Бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло 4 вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки и Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться неподалеку Зеленого Гая, Грековки, Надежды, Тернов и Ивановки.
Задействовав авиацию на Северском направлении, противник дважды атаковал в направлении Верхнекаменского и Белогоровки.
На Покровском направлении ВСУ отбили 29 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Противник активно применял авиацию.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.
На Краматорском направлении оккупанты провели 2 штурма неподалеку Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 6 атак в районах Торецка и Дружбы.
За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции семь раз были атакованы неподалеку Новоандреевки и Пятихаток.
На Приднепровском направлении ВСУ отбили пять штурмовых действий, противник успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведку.
Потери РФ в Украине
За минувшие сутки потери РФ составили 1820 военных. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 29 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских системы, три средства ПВО, 50 БПЛА оперативно-тактического уровня и 81 автомобиль.
Отметим, за сутки, 20 декабря, украинские военные поразили три пункта управления дронов РФ. Всего на фронте состоялись более 200 атак.
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