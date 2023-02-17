Украинские военные отразили атаки около двух сел в Харьковской области

"За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Сеньковка", - рассказал он.

Кроме того, по словам главы региона, вражеские обстрелы подверглись районы не менее 12 населенных пунктов. В частности, Волчанск, Новомлинск, Двуречная, Купянск, Гряниковка и другие.

"В Волчанске враг применял и боевую авиацию, и артиллерию. В Купянске обстрелами повреждены частные дома, гаражи, и автомобиль. Произошли пожары",- добавил Синегубов.

Также в пгт. Большой Бурлук из-за обстрелов 44-летняя женщина получила ранения, госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось, российские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. Поэтому не исключается возможность контрнаступления противника в Харьковской области, но ВСУ готовы к такому сценарию.

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан в комментарии РБК-Украина не исключил, что во время нового наступления россияне захотят попытаться захватить часть Харьковской области.