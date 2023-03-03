Украинские военные отразили 85 вражеских атак на пяти направлениях, - сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины в четверг, 2 марта, отразили 85 вражеских атак на пяти направлениях. В то же время оккупанты не перестают предпринимать попытки штурмовать Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, ВСУ отбили атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права.

Так, оккупанты нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома. Кроме того, зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Заречье, Гремяч, Хреновка Черниговской области; Бояро-Лежачие, Атинское, Искрисковщина, Кондратовка, Миропольское, Поповка Сумской области и районов 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово, Стрелка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Двухлетняя, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка и Кременная Луганской области и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Григоровки, Богдановки и Бахмута Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает безуспешно атаковать позиции наших войск. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах 18 населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Веселое, Богоявленко, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам подверглись более 45 населенных пунктов. В частности, Новоселка и Времивка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

Российские захватчики продолжают грабить население на временно захваченной территории Запорожской области. В частности, с начала февраля российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта.

Представители так называемой оккупационной власти оказывают давление на местное население с целью присвоения земельных участков. Большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказалось передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации. По состоянию на 1 марта этого года около 200 человек из этого села вывезено в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в их домах расквартируют российских наемников.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и его боеприпасов.

Ранее в Мангушском районе временно оккупированной территории Донецкой области оккупанты ограничили электроснабжение гражданским.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, а захватчики продолжают обстреливать дома мирного населения.

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