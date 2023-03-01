На Донбассе россияне ограничивают свет для гражданских, уничтожили электроопору, - Генштаб

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В Мангушском районе временно занятой территории Донецкой области оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, из-за ограничения подачи электроснабжения в дома. Захватчики уничтожили электроопору и в населенном пункте на несколько дней исчезло электроснабжение", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, россияне изменили тактику перемещения военных колонн во временно оккупированном городе.

Тем временем во Часовом Яре Донецкой области российские военные обстреляли школу. Обошлось без раненых и погибших.

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