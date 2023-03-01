РФ обстреливает гражданские объекты, а ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российская Федерация основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Враг и дальше нарушает нормы международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны.

В течение суток противник нанес 3 ракетных удара по гражданским объектам в Харьковской области. Есть раненые среди мирного населения. Также оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в том числе задействовал 2 БпЛА "Шахед-136". Ударные дроны сбиты нашими защитниками. Враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов значительна по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариковое, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красное, Глубокое, Веселое, Вильча, Волчанск, Караическое, Варваровка, Колодезное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области. Применил БпЛА с боевой нагрузкой недалеко от Бударок Харьковской области. В приграничных районах Белгородской области, в населенных пунктах Горьковский, Новостроевка Вторая, противник осуществляет инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Лиман Первый, Петропавловка, Кучеривка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка, Червонопоповка и Невское в Луганской области и Терны и Котляровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Под вражеские обстрелы попали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Угледар, Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. Среди них - Ильинка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Антоновка, Берегово, Огромное Херсонской области и Херсон.

В Энергодаре Запорожской области российские захватчики с привлечением местных коллаборантов проводят пропагандистские мероприятия с освещением фейковых "преимуществ" прихода так называемой "российской власти" в регион и обоснования ее легитимности.

В Мангушском районе временно занятой территории Донецкой области оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, из-за ограничения подачи электроснабжения в дома. Захватчики уничтожили электросопротивление и в населенном пункте на несколько дней исчезло электроснабжение.

Вместе с тем на временно занятых территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лето-осень 2022 года. Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Также так называемая "оккупационная власть" на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь урожая.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 2 комплекса радиоэлектронной борьбы противника.