Украинские военные вошли в Боровую под Изюмом

Украинские защитники деоккупировали поселок городского типа Боровая в Изюмском районе Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровский поселковый совет.
Напомним, вчера стало известно, что украинские военные освободили село Торское в Донецкой области, что в 22 километрах от Кременной в Луганской области.
Кроме того, президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.
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