Украинские военные вошли в Боровую под Изюмом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровский поселковый совет .

"Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной общины под контролем ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что украинские военные освободили село Торское в Донецкой области, что в 22 километрах от Кременной в Луганской области.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Архангельского и Миролюбовки в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.