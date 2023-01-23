Украинские военные подбили вражеский катер при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона

Сообщается, что Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который россияне обустроили для военных целей. Это произошло при попытке вражеской ВРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре.

"Оккупанты никак не поймут, что все, что они обустроят под "русский военный корабель", украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом", - отметили военные.

Напомним, в сегодняшних данных Генштаба ВСУ по потерям российской армии за прошедшие сутки значилось, что украинские бойцы подбили вражеский катер.

Добавим, что 9 января украинские военные поразили российский катер в районе острова Белогрудый.

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