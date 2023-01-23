RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные подбили вражеский катер при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона

Фото: украинские военные подбили вражеский катер при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники подбили катер, которые присвоили российские оккупанты, при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Сообщается, что Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который россияне обустроили для военных целей. Это произошло при попытке вражеской ВРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре.

"Оккупанты никак не поймут, что все, что они обустроят под "русский военный корабель", украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом", - отметили военные.

Напомним, в сегодняшних данных Генштаба ВСУ по потерям российской армии за прошедшие сутки значилось, что украинские бойцы подбили вражеский катер.

Добавим, что 9 января украинские военные поразили российский катер в районе острова Белогрудый.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВойна России против Украины