Украинские военные создали НРК "Пегас", способный преодолевать болота (фото)

В 115-й бригаде ТРО создали НРК, который может проходить сложное бездорожье и перевозит до 370 кг груза.

"Недавно после дождей даже квадроциклом было сложно заехать. А стандартные работы в болоте просто садятся на пузо и увязают", - рассказывает инженер бригады Борис.

Именно такие ситуации и подтолкнули военных создать собственную технику – более дешевую, лучше приспособленную к сложному бездорожью и конкретным боевым задачам. Так, в бригаде появилась инженерная мастерская, где сегодня собирают НРК, ретрансляторы и модернизируют оборудование для фронта.

Особенности НРК

Ключевой особенностью НРК является то, что технику производят не по заводским чертежам, а под конкретные боевые задачи. Для этого используются б/у комплектующие, самостоятельно проектируют конструкцию и даже ищут двигатели на OLX.

В бригаде объясняют, что одно из ключевых преимуществ НРК – возможность изменять его под конкретную местность. Для этого увеличили клиренс, установили безвоздушные колеса и сделали конструкцию, которую можно быстро модернизировать.

Сегодня робот используется прежде всего для логистики. Он доставляет воду, горючее, боекомплект и продукты на позиции. За один рейс он перевозит до 200 кг груза, а во время испытаний успешно выдержал погрузку в 370 кг.

"Большинство НРК после разрядки нужно заряжать несколько часов. Мы нашли решение. Робот работает на сменных аккумуляторах. Если батарея разрядилась, экипажу достаточно просто заменить комплект – и уже через несколько минут техника снова готова выполнять задачи", - рассказал инженер бригады Борис.

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