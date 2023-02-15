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Украинские военные сожгли российскую БМП во время штурма наших позиций в Донецкой области (видео)

Фото: украинские военные сожгли российскую БМП во время штурма наших позиций в Донецкой области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские бойцы уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов в то время, как захватчики штурмовали позиции защитников в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Вражескую БМП уничтожили экипажи беспилотников 36-я отдельная бригада орской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

"Горящая российская военная техника уже стала следующей вещью, на которую украинцы могут смотреть вечно", - добавляют военные.

Напомним, украинские бойцы показали уничтожение российского огнемета ТОС-1А "Сонцепек".

К тому же наши защитники обнаружили и уничтожили враждебный комплекс радиоэлектронной борьбы Палантин.

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