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Украинские военные сегодня уничтожили российский БПЛА под Херсоном

Фото: ВСУ сегодня уничтожили российский БПЛА под Херсоном (иллюстрация/facebook_com)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 1 октября, украинские зенитчики уничтожили российский "Орлан-10" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОК "Юг".

"Около 12.00 часов, в Бериславском районе Херсонской области уничтожен очередной вражеский БпЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 59 610 военнослужащих.

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