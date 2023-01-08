Украинские военные сегодня сбили три вертолета россиян, - Генштаб

По информации украинского военного командования, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили три вертолета: Ми-24, Ка-52 и еще один, тип которого уточняется.

При этом вертолеты стали не единственными воздушными целями, которые уничтожили украинские военные. Они еще сбили три вражеских беспилотника. По предварительной информации, это были разведывательные "Орланы".