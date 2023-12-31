Украинские военные на востоке уничтожили шесть российских "Шахедов"

"По состоянию на 19.00 в зоне ответственности Воздушное командование "Восток" уничтожено шесть БпЛА Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что четыре беспилотника уничтожены в Днепропетровской области, а еще два - сбиты в Запорожской области.

Третья воздушная тревога из-за МиГ

Напомним, это уже третья масштабная воздушная тревога в Украине за сегодняшний день, связанная с самолетами МиГ-31К. Во время второй масштабной тревоги в Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы, а Воздушные силы предупреждали о пуске ракет "Кинжал". По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Кроме того, вечером 31 декабря россияне выпустили в сторону Украины сразу несколько групп ударных дронов "Шахед". По состоянию на сейчас, по данным Воздушных сил, они направляются курсом на запад, в частности, через Киевскую область. Там сейчас работают силы ПВО.

Также было известно об угрозе баллистики из оккупированного Крыма.

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