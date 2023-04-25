Украинские военные ежедневно "пугают" тревогой белорусских пограничников (видео)

Белорусские пограничники в очередной раз жалуются на "устрашение" украинских коллег. Украинские пограничники начали включать сигнал воздушной тревоги.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Такие меры направлены на то, чтобы еще не определившиеся соседи, на чьем они баке, все же поняли, что, если сигнал тревоги раздается несколько раз днем и ночью, то это страшно", - пишут пограничники.

Теперь сигнал воздушной тревоги теперь будет раздаваться на Житомирском и Ровенском участках.

Напомним, что недавно на границе Украины и Беларуси появился макет повешенного военного в форме армии РФ, которого украинские пограничники назвали Валерием.

Белорусские пограничники жалуются, что бойцы ГПСУ якобы пытаются запугать их угрозами и агрессивными действиями.

При этом командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев отметил, что ситуация на северной границе контролируемая, а угроза наземных действий врага низкая.

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