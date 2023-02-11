Украинские военные разбили штурмовые группы РФ под Бахмутом: у враг большие потери

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов на Донбассе. В этот раз бойцы ликвидировали штурмовые группы врага под Бахмутом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Четыре вражеских группы пытались незаметно приблизиться к украинским позициям. Передвижение оккупантов заметила аэроразведка ГПСУ, а пограничники-минометчики испепелили две группы пехоты", - рассказали военные.
Российским захватчикам пришлось отойти. Они попытались перегруппироваться для нового штурма, однако украинские защитники не дали осуществиться коварному плану врага.
Вследствие ударов ликвидировано около 40 оккупантов и вражеский миномет.
Фото: украинские пограничники уничтожают штурмовые группы врага (t.me/DPSUkr)
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