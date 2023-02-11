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Украинские военные разбили штурмовые группы РФ под Бахмутом: у враг большие потери

Фото: украинские военные разбили штурмовые группы РФ под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов на Донбассе. В этот раз бойцы ликвидировали штурмовые группы врага под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Четыре вражеских группы пытались незаметно приблизиться к украинским позициям. Передвижение оккупантов заметила аэроразведка ГПСУ, а пограничники-минометчики испепелили две группы пехоты", - рассказали военные.

Российским захватчикам пришлось отойти. Они попытались перегруппироваться для нового штурма, однако украинские защитники не дали осуществиться коварному плану врага.

Вследствие ударов ликвидировано около 40 оккупантов и вражеский миномет.

Фото: украинские пограничники уничтожают штурмовые группы врага (t.me/DPSUkr)

Ранее мы писали, что на одном из самых горячих направлений бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасностни Украины уничтожили очередной российский БМП.

Также ранее в ВСУ показали, как украинская артиллерия "крошит" вражескую технику на Донбассе

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