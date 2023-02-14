Украинские военные провели тактико-специальные учения в Ровенской области (видео)

Сообщается, что за тренировками сил и средств, которые осуществляют охрану и оборону важного объекта критической энергетической инфраструктуры, наблюдал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что в тренировке были задействованы силы и средства ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ и Нацполиции.

"Координация взаимодействия данных сил очень важна. В любое время, в случае роста уровня военной угрозы, они должны быть готовы на отлично отработать действия по назначению", - сказал Наев.

По его словам, угроза с севера против Украины очень низкая, но Силы обороны используют это время для более качественной и интенсивной подготовки всех сил и средств.

"Ученость личного состава является очень важным элементом готовности нашей обороны. Поэтому таким образом мы повышаем наши оборонные способности. Тренировки показали как то, что силы готовы к действиям, так и то - над чем необходимо поработать в дальнейшем. Этот процесс непрерывный и продолжается, пока силы и средства не будут готовы действовать автоматически", - подчеркнул Наев.

Напомним, недавно СБУ провела контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровенской области для повышения уровня безопасности у границы с Беларусью.

Кроме того, Силы обороны Киева провели очередные учения на севере страны.

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