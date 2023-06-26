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Украинские военные продвигаются в Донецкой области: обновленная карта войны

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Понедельник 26 июня 2023 15:51
Украинские военные продвигаются в Донецкой области: обновленная карта войны Фото: украинские военные продвигаются в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают оттеснять российских оккупантов в Донецкой области. Им удалось освободить еще одно село.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP.

Согласно данным карты, бойцы Вооруженных сил Украины освободили от врага село Ровнополь и всю территорию севернее населенного пункта.

Фото: ВСУ продвинулись в Донецкой области (скриншот)

При этом на других участках фронта DeepStateMAP изменений пока не фиксирует.

Освобождение Ровнополя

Напомним, сегодня, 26 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала, что украинским защитникам удалось деоккупировать Ровнополь.

Наступательные действия ВСУ продолжаются уже с начала июня. Тогда им за две недели удалось деоккупировать восемь населенных пунктов на юго-востоке Украины.

Также наши воины под Красногоровкой Донецкой области сумели освободить от врага несколько позиций, которые были оккупированны с 2014 года.

Всего на юге с начала контрнаступления удалось освободить уже 130 квадратных километров территории.

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Вооруженные силы Украины Донецкая область Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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