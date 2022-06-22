Київ має ефективна ППО, проте загроза масованого ракетного удару існує, - Павлюк

Не можна виключати того, що Росія спробує атакувати Київ новими ударними угрупуваннями. Попри ефективну ППО, ризик масованого ракетного удару й надалі існує.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова командувача угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександра Павлюка в інтерв'ю для " Укрінформ ".

Для Росії Київ й надалі лишається головною ціллю.

"Про це нам слід постійно пам’ятати і не виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках за рахунок заходів "тотальної мобілізації" резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще є вдосталь на базах зберігання", - заявив Павлюк.

Водночас через положення військ противника, здійснити повторний наступ Росії раптово або ж у стислі терміни - неможливо.



Однак, сьогодні найбільш імовірною є загроза ракетних ударів. Навколо Києва створено ефективну систему ППО, яка постійно розвивається й здатна захистити місто від повітряного нападу.

"Однак імовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує", - додав Павленко.