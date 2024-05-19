РФ потеряла в Украине за неделю десять тысяч военных
Стали известны потери России в войне в Украине за неделю, с 12 по 19 мая. В частности, ВСУ "отминусовали" 10 тысяч в личном составе врага и сбили четыре самолета и один вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 12-19.05 ориентировочно составили:
- личного состава 10 000 человек ликвидировано,
- танков - 122 ед,
- боевых бронированных машин - 255 ед,
- артиллерийских систем - 215 ед,
- РСЗО - 8 ед,
- средств ПВО - 6 ед,
- самолетов - 4 ед,
- вертолетов - 1 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 245,
- крылатых ракет – 10,
- автомобильной техники и автоцистерн - 432 ед,
- специальной техники - 35.
Потери РФ в Украине
Отметим, что за последние сутки, с 18 на 19 мая потери России в войне в Украине составили 1210 россиян. Также ВСУ уничтожили 35 боевых бронированных машин.
Отметим, что буквально 18 мая стало известно, что ВСУ сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области. Кроме того, также Су-25 украинские войска "приземлили" в районе Авдеевки и 11 мая.
Напомним, за прошлую неделю, с 5 по 12 мая, оккупанты потеряли 8030 военных, больше 1300 единиц техники и вооружения. Также ВСУ "приземлили" самолет и 274 дронов.
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