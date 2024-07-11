ua en ru
Чт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не только Покровский. В Генштабе назвали направления, где РФ атакует больше всего

Украина, Четверг 11 июля 2024 08:49
UA EN RU
Не только Покровский. В Генштабе назвали направления, где РФ атакует больше всего Фото: какая ситуация на фронте в Украине на 11 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки, 10 июля, на фронте зафиксировано 146 боевых столкновений. Больше всего враг атакует на Покровском, Торецком на Северском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.

Обстановка на "горячих" участках

На Покровском направлении ВСУ отразили 42 штурмовых действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая, Юрьевка, Евгеньевка и Карловка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить ВСУ из занимаемых рубежей.

"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки", - говорится в сводке.

К тому же на Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецкая и Делиевки.

А на Северском направлении украинские защитники отражали 17 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Раздолевки и Выемки.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Терны.

На Краматорском направлении противник атаковал шесть раз в районах Григорьевки, Часового Яра, Ивановского и Клещиевки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 12 атак у Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Дальнего, Невского и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.

На Времивском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки, Урожайного и Макаровки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя, но потерпели неудачу.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели на левом берегу Днепра в районе Крынок.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Потери РФ в Украине

Потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также враг потерял два танка, 17 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, четыре РСЗО, три средства ПВО, три крылатых ракеты, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и четыре единицы специальной техники.

Кроме того, за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также поразили две артиллерийские системы и одну станцию ​​РЭБ/РЛС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов
Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов
DAILY
Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет