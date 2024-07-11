Не только Покровский. В Генштабе назвали направления, где РФ атакует больше всего
За прошедшие сутки, 10 июля, на фронте зафиксировано 146 боевых столкновений. Больше всего враг атакует на Покровском, Торецком на Северском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.
Обстановка на "горячих" участках
На Покровском направлении ВСУ отразили 42 штурмовых действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая, Юрьевка, Евгеньевка и Карловка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить ВСУ из занимаемых рубежей.
"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки", - говорится в сводке.
К тому же на Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецкая и Делиевки.
А на Северском направлении украинские защитники отражали 17 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Раздолевки и Выемки.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Терны.
На Краматорском направлении противник атаковал шесть раз в районах Григорьевки, Часового Яра, Ивановского и Клещиевки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 12 атак у Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Дальнего, Невского и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону ВСУ.
На Времивском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки, Урожайного и Макаровки.
На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя, но потерпели неудачу.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Работино.
На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели на левом берегу Днепра в районе Крынок.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Потери РФ в Украине
Потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также враг потерял два танка, 17 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, четыре РСЗО, три средства ПВО, три крылатых ракеты, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и четыре единицы специальной техники.
Кроме того, за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также поразили две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ/РЛС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.