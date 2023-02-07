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Украинские военные огнем из минометов накрыли позиции россиян под Бахмутом (видео)

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Донецкая область, Вторник 07 февраля 2023 19:38
Украинские военные огнем из минометов накрыли позиции россиян под Бахмутом (видео) Фото: Украинские военные под Бахмутом минометным огнем накрыли позицию россиян (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили позиции российской пехоты под Бахмутом и нанесли по ним удар из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

"Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожают кафиров минометным огнем", - говорится в сообщении.

Павлюк отметил, что это произошло на Бахмутском направлении.

Напомним, что украинские военные обнаружили оккупантов на экскаваторе и атаковали их с помощью дрона.

Двое россиян решили скрыться от дрона украинских военных за деревом в районе Бахмута Донецкой области. Но дрон ВСУ и там их нашел.

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