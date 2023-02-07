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ВСУ уничтожили оккупантов на экскаваторе во время рытья окопов (видео)

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Украина, Вторник 07 февраля 2023 16:20
ВСУ уничтожили оккупантов на экскаваторе во время рытья окопов (видео) Фото: ВСУ уничтожили оккупантов на экскаваторе во время рытья окопов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили оккупантов на экскаваторе и атаковали их с помощью дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

Украинские бойцы заметили, что россияне рыли окопы с помощью специального экскаватора.

Военные 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко нанесли удары по оккупантам, после чего их экскаватор загорелся.

Напомним, что украинские защитники обнаружили позиции оккупантов в частных домах и нанесли по ним удар с артиллерии.

Двое россиян решили скрыться от дрона украинских военных за деревом в районе Бахмута Донецкой области. Но дрон ВСУ и там их нашел.

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