Украинские военные из "Перуна" сбили российский штурмовик Су-25 (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

"Российский самолет Су-25 был сбит подразделением ПВО 10-й ОГШБр "Эдельвейс" над населенным пунктом Берестово из польского ПЗРК Piorun (Перун). Дальность 2-3 км", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 15 марта украинские военные уничтожили российского бомбардировщика Су-25 под Бахмутом Донецкой области. Там сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Также ранее мы писали, что 6 марта в районе Бахмута Донецкой области бойцы Нацгвардии из бригады "Спартан" сбили российский штурмовик СУ-25. Военным удалось уничтожить самолет на расстоянии до 4 километров с ПЗРК "Перун".

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