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Украинские военные получат более 30 тысяч ударных дронов DeepStrike в 2025 году, - Умеров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В следующем году украинским военным будет поставлено более 30 тысяч ударных дронов. Часть из них будут финансироваться международными партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Украина меняет правила игры на поле боя благодаря инновационным технологиям!", - подчеркнул министр обороны.

По словам Умерова, во исполнение Плана стойкости украинского президента Владимира Зеленского в 2025 году для украинских защитников будет поставлено более 30 тысяч ударных беспилотников DeepStrike.

"Часть из этих БПЛА профинансировали наши международные партнеры, инвестировав в украинский ОПК", - пояснил он.

Министр отметил, что эти дроны нового поколения способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать целые врага.

 

Производство оружия в Украине

В Украине за последние годы значительно увеличилось производство оружия, что стало важной частью поддержки вооруженных сил во время войны с Россией.

Украинский оборонно-промышленный комплекс активно сотрудничает с международными партнерами, получая финансирование для развития производства и поставок техники, в том числе беспилотников.

Эти шаги помогают обеспечить защитников Украины современными средствами боевых действий, а также поддерживают экономическую стабильность в тяжелых условиях войны.

Вчера РБК-Украина также писало, что Украина увеличила серийное производство ракет для комплекса "Нептун", а ракета-дрон "Паляница" вышла в серийное производство.

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