Украинские военные получат более 30 тысяч ударных дронов DeepStrike в 2025 году, - Умеров

"Украина меняет правила игры на поле боя благодаря инновационным технологиям!", - подчеркнул министр обороны.

По словам Умерова, во исполнение Плана стойкости украинского президента Владимира Зеленского в 2025 году для украинских защитников будет поставлено более 30 тысяч ударных беспилотников DeepStrike.

"Часть из этих БПЛА профинансировали наши международные партнеры, инвестировав в украинский ОПК", - пояснил он.

Министр отметил, что эти дроны нового поколения способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать целые врага.