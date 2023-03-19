ua ru
Вс, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные учатся бронетанковому искусству на танках Leopard в Польше (фото)

Новина українською →
Польша, Воскресенье 19 марта 2023 11:22
Украинские военные учатся бронетанковому искусству на танках Leopard в Польше (фото) Фото: украинские военные учатся бронетанковому искусству на танках Leopard в Польше (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Инструкторы из Канады, а также польские и норвежские военные проводят учения по использованию танков Leopard для украинских защитников в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что обучение проходит в рамках операции UNIFIER. Тренировкой наших бойцов занимаются инструкторы из "Конных Лорда Стратконы" ("Королевские канадцы") 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии ВС в партнерстве с военнослужащими ВСУ Польши и Норвегии.

В Генштабе добавляют, что военные обучают украинских защитников бронетанковому искусству использования танков, чтобы убедиться, что наши танкисты хорошо подготовлены к защите своей страны с большей мобильностью и огневой мощью.

Фото: украинские военные проходят обучение на танках Leopard в Польше (Служба по связям с общественностью операции "UNIFIER" ВС Канады)

Напомним, Канада собирается передать восемь танков Leopard 2 Украине в ближайшие недели.

Испания также объявила о поставках шести танков Leopard 2A 4, к которым позже прибавится вторая партия из четырех других единиц, в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, которые выдают себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша ВСУ
NEWS
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще нужно выполнить