Украинские военные в Луганской области освобождают по 500 метров ежедневно, - Гайдай

Он подчеркнул, что ни один населенный пункт не дается нашим защитникам просто. Враг ведь успел подготовиться. Однако вскоре мы услышим от Генерального штаба хорошие новости.

"Оккупанты успели зарыться. Им постоянно подвозят мобилизованных. Да, это не военные. Они плохо подготовлены. Но если в их руках оружие, оно стреляет и убивает. Потери есть. Поэтому не надо забывать, какой ценой освобождают территории. Новости хорошие есть. Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но по 500 метров наши войска продвигаются каждый день", – заявил Гайдай.