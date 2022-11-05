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Украинские военные в Луганской области освобождают по 500 метров ежедневно, - Гайдай

Фото: украинские военные в Луганской области освобождают по 500 метров ежедневно (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные ежедневно освобождают по 500 метров территории в Луганской области. Вскоре от Генштаба ВСУ можно ждать хороших новостей.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Он подчеркнул, что ни один населенный пункт не дается нашим защитникам просто. Враг ведь успел подготовиться. Однако вскоре мы услышим от Генерального штаба хорошие новости.

"Оккупанты успели зарыться. Им постоянно подвозят мобилизованных. Да, это не военные. Они плохо подготовлены. Но если в их руках оружие, оно стреляет и убивает. Потери есть. Поэтому не надо забывать, какой ценой освобождают территории. Новости хорошие есть. Может, не так быстро, как нам хотелось бы, но по 500 метров наши войска продвигаются каждый день", – заявил Гайдай.

Ранее Гайдай сообщил, что в Луганской области есть два самых тяжелых участка фронта. Речь идет о Кременском и Сватовском направлениях.

Напомним, украинские бойцы разгромили скопление техники и живой силы врага в Луганской области. Россияне потеряли еще 5 танков и две бронемашины.

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