RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные ликвидировали заместителя начштаба "Вагнера"

Фото: это почти все, что остается после ликвидации российских военных (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Бойцы украинского спецподразделения "Хорт" ликвидировали во время боевой задачи заместителя начальника штаба наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу спецподразделения "Хорт" в Facebook.

Бойцы спецподразделения уточнили, что в ближнем бою они столкнулись с группой боевиков ЧВК "Вагнер". Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди "двухсотых" вагнеровцев украинские военные идентифицировали заместителя начальника штаба наемников.

Кроме того, бойцы ВСУ взяли в трофей оружие этого оккупанта - АК-12. Это автомат, находящийся на вооружении вражеской армии с 2018 года.

В начале октября в Харьковской области украинский спецназ ликвидировал диверсантов ЧВК "Вагнер". Один оккупант был ранен, еще четверо взяты в плен.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине воюют примерно 4,5-5 тысяч наемников "группы Вагнера". Их используют для штурмовых действий на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вагнеровцы