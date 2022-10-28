Украинские военные ликвидировали заместителя начштаба "Вагнера"

Бойцы украинского спецподразделения "Хорт" ликвидировали во время боевой задачи заместителя начальника штаба наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу спецподразделения "Хорт" в Facebook.