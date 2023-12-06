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Более 1200 оккупантов за сутки и свыше 335 тысяч с начала войны. Новые потери РФ

Среда 06 декабря 2023 07:58
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Более 1200 оккупантов за сутки и свыше 335 тысяч с начала войны. Новые потери РФ Фото: за минувшие сутки ВСУ ликвидировали рекордное число захватчиков (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Потери России в войне в Украине на утро среды, 6 декабря, за сутки составили 1270 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 335 110 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 51 БПЛА и 40 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 335 110 (+1270) человек ликвидированы;
  • танков - 5600 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10 456 (+40) ед.;
  • артиллерийских систем - 8024 (+37) ед.;
  • РСЗО - 919 (+6) ед.;
  • средства ПВО - 605 ед.;
  • самолетов - 324 (+1) ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6083 (+51) ед.;
  • крылатые ракеты - 1570 ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10 532 (+49) ед.;
  • специальная техника - 1153 (+5) ед.

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