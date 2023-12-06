Более 1200 оккупантов за сутки и свыше 335 тысяч с начала войны. Новые потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро среды, 6 декабря, за сутки составили 1270 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 335 110 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 13 танков, 51 БПЛА и 40 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.