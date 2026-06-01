Украинские военные с роботом зачистили село на Харьковщине (видео)

На фоне российских заявлений о "взятии" Новоплатоновки бойцы 115-й ОМБр показали видео операции и подтвердили контроль над селом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В бригаде заявили, что распространяемые российской стороной сообщения о якобы захвате Новоплатоновки не соответствуют действительности. По словам военных, населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

Для выявления и ликвидации российских военных, которые проникли в район выполнения задания, ударно-поисковая группа 115-й ОМБр провела операцию по зачистке населенного пункта. Перед этим военные протестировали боевой модуль наземного роботизированного комплекса на полигоне.

"Зачистка поселка прошла четко и слаженно. Наземный роботизированный комплекс обеспечил надежное огневое прикрытие, что позволило группе успешно выполнить задачу. Новоплатоновка находится под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Военные также поблагодарили 10-й армейский корпус за помощь в видеофиксации операции и обнародовали кадры выполнения задачи.