RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные из дронов "Пегас" уничтожили российские установки "Змей Горыныч" (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные из дронов "Пегас" уничтожили российские установки "Змей Горыныч" (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские бойцы с помощью дронов "Пегас" уничтожили две российские установки для разминирования "Змей Горыныч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Федоров показал работу Армии дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка и мощных беспилотников-камикадзе "Пегас" в пригороде Бахмута. При этом дроны приобрели благодаря донатам украинцев через UNITED24.

"Результат - уничтожение двух вражеских установок для разминирования УР-83П, так называемых "Змей Горыныч". А еще - 1300 кг тротила", - написал он.

По его словам, оккупанты использовали установки для разминирования поля для наступления и разрушения укрытий украинских военных.

"Теперь "Змей Горыныч" - это кучка старья", - добавил Федоров.

Напомним, украинские защитники уничтожили российский миномет "Тюльпан" с помощью артиллерии.

Кроме того, наши бойцы уничтожили вражеские танки у Кременной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ФедоровдрониВойна России против Украины