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Украинские военные из автоматов сбили вражеский "Орлан" (видео)

Фото: Военные (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военнослужащим удалось сбить российский разведывательный БпЛА "Орлан-10" из автоматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Каждый из нас немного ПВО-шник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти военные не зенитчики. Однако желание ликвидировать инородное тело в украинском небе помогло им сбить вражеский "Орлан-10" из автоматов.

"Орлан-10"

Российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки.

Еще в декабре сообщалось, что РФ столкнулась с дефицитом отечественных разведывательных беспилотников "Орлан". Это играет на руку бойцам Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что в Херсонской области украинские воины "приземлили" вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".

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