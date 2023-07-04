Украинские военные из автоматов сбили вражеский "Орлан" (видео)

"Каждый из нас немного ПВО-шник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти военные не зенитчики. Однако желание ликвидировать инородное тело в украинском небе помогло им сбить вражеский "Орлан-10" из автоматов.

"Орлан-10"

Российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки.

Еще в декабре сообщалось, что РФ столкнулась с дефицитом отечественных разведывательных беспилотников "Орлан". Это играет на руку бойцам Вооруженных Сил Украины.