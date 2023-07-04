Украинские военные из автоматов сбили вражеский "Орлан" (видео)

Украинским военнослужащим удалось сбить российский разведывательный БпЛА "Орлан-10" из автоматов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
"Каждый из нас немного ПВО-шник", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти военные не зенитчики. Однако желание ликвидировать инородное тело в украинском небе помогло им сбить вражеский "Орлан-10" из автоматов.
"Орлан-10"
Российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки.
Еще в декабре сообщалось, что РФ столкнулась с дефицитом отечественных разведывательных беспилотников "Орлан". Это играет на руку бойцам Вооруженных Сил Украины.
Напомним, что в Херсонской области украинские воины "приземлили" вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10".
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