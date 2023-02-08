Украинские военные атаковали более 20 районов дислокации живой силы РФ, - Генштаб

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска в Донецкой области и 37 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Берислава и Комышан Херсонской области.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов, в частности, Заруцкое, Волковка, Соханы, Павловка, Юнаковка, Садки и Мирополья Сумской области и Уды, Красная Заря, Красное, Липцы, Старица, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголовка, Двуречная и Западное. Враг нанес авиаудары неподалеку от Казачьей Лопани и Олейниково Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под вражеский огонь попали более 15 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеские обстрелы попали Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клищиевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. В целом – более 20 населенных пунктов. Враг нанес авиаудары вблизи Ивановского.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки и Марьинки.

На Запорожском направлении под вражеский огонь попали Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Змиевка, Берислав, Шляхово, Львов, Тягинка, Антоновка, Янтарное, Берегово, Огромное и Херсон.

В Новотроицком Херсонской области оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения. В первую очередь это касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной "администрацией" и выходить на работу. Также захватчики угрожают, что лица, которые до марта не получат российские паспорта, будут автоматически подпадать под фильтрационные мероприятия.

В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововолодимировка Херсонской области, российские оккупационные войска проводят ежедневные обыски, беспорядки и грабежи местных жителей. Угоняют бытовую технику, телефоны и все ценные вещи.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. А наши артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 2 района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов.