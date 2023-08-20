Украинские военные аэродромы хорошо защищены, - командующий Воздушными силами

Об этом заявил генерал-лейтенант, командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук во время телемарафона, передает РБК-Украина .

Он заявил, что сейчас есть защищенные сооружения, в которых хранятся самолеты, кроме этого, ВС работают по принципу рассредоточения, поэтому самолеты не хранятся на одном аэродроме после выполнения задания.

В качестве примера Олещук привел недавние удары РФ по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

"На данный момент аэродром в полной боеготовности, самолеты, которые были на аэродроме, сохранены и продолжают выполнение заданий", - заявил командующий ПС.

Удары по аэродрому в Староконстантинове.

Напомним, что 26 июля россияне ударили по Хмельницкой области - целью был военный аэродром.

Еще раз они атаковали его уже 5 августа, тогда кроме этого взрывной волной повреждены кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, автовокзал и несколько коммерческих помещений.

Это не первые атаки по аэродрому - также он становился целью россиян в мае этого года и прошлого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.