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Кремль пытается заставить Пригожина отказаться от политических амбиций, - ISW

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Четверг 18 мая 2023 03:39
Кремль пытается заставить Пригожина отказаться от политических амбиций, - ISW Фото: Кремль пытается заставить Пригожина отказаться от политических амбиций (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские высокопоставленные чиновники в Кремле пытаются заставить руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина отказаться от своих политических амбиций в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ряд приближенных к Администрации президента РФ Telegram-каналы утверждали, что Пригожин использует битву за Бахмут и войну в Украине, чтобы стать политической фигурой в России, а не реально бороться за интересы России.

Вскоре Пригожин подтвердил, что "недавно" общался с неназванным высокопоставленным российским чиновником, который обвинил его в преднамеренных действиях в собственных интересах.

Руководитель ЧВК подчеркнул, что этим чиновником не является президент РФ Владимир Путин, но косвенно дал понять, что подобные настроения широко распространены в Администрации президента, отметив, что сообщения в Telegram отражают коллективное мнение чиновников.

Ключевые выводы ISW:

  • Российские и украинские официальные лица признали ограниченные украинские контратаки под Бахмутом.
  • Украинские официальные лица сообщили, что особенности местности сдерживают украинские наступательные операции через реку Днепр в Херсонской области.
  • Официальные лица США сообщили, что система ПВО Patriot находится в рабочем состоянии после того, как Минобороны РФ заявило, что российские ракетные удары по Киеву 16 мая уничтожили эту систему.
  • По сообщениям, Кремль обвинил трех ученых-разработчиков гиперзвуковых ракет в государственной измене.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и на линии Сватово – Кременная.
  • Российские войска продолжали наращивать успехи в Бахмуте и проводили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
  • Российские силы продолжали наносить удары по правому берегу Херсонской области и островам в дельте Днепра.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Силы обороны захватили более десяти позиций россиян под Бахмутом.

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ЧВК Вагнера Российская Федерация Кремль
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