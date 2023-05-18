Кремль пытается заставить Пригожина отказаться от политических амбиций, - ISW

Российские высокопоставленные чиновники в Кремле пытаются заставить руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина отказаться от своих политических амбиций в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ряд приближенных к Администрации президента РФ Telegram-каналы утверждали, что Пригожин использует битву за Бахмут и войну в Украине, чтобы стать политической фигурой в России, а не реально бороться за интересы России.

Вскоре Пригожин подтвердил, что "недавно" общался с неназванным высокопоставленным российским чиновником, который обвинил его в преднамеренных действиях в собственных интересах.

Руководитель ЧВК подчеркнул, что этим чиновником не является президент РФ Владимир Путин, но косвенно дал понять, что подобные настроения широко распространены в Администрации президента, отметив, что сообщения в Telegram отражают коллективное мнение чиновников.

Ключевые выводы ISW: