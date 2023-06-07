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Украинские войска еще не начали контрнаступление, - Данилов

Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Контрнаступление украинской армии еще не началось, несмотря на заявления российских пропагандистов. Его начало станет очевидным для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в комментарии Reuters.

Данилов опроверг заявления российских оккупантов о том, что якобы ВСУ уже начали контрнаступление. Он отметил, что россияне ошибочно назвали продвижение украинских сил началом большой наступательной операции.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят", - сказал он.

Также секретарь СНБО опроверг сомнения западных СМИ по поводу причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС.

В понедельник, 5 июня, Минобороны РФ заявило, что якобы украинские военные начали "крупномасштабное наступление" на пяти участках фронта. Более того, оккупанты объявили об уничтожении восьми танков Leopard, но оказалось, что это очередная ИПСО. На кадрах заметно, что россияне уничтожили комбайны.

Тем временем украинские военные продолжают продвигаться на флангах на Бахмутском направлении. По данным Минобороны, за минувшие сутки ВСУ продвинулись от 200 до 1100 метров на разных участках.

Замминистра обороны заявила, что украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление.

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