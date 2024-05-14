Украинские войска провели смену позиций в районе Лукьянцев Харьковской области

"На Харьковском направлении подразделения наших войск отбивают 1 атаку противника на направлении Шебекино (РФ) - Волчанск, ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Как отмечают в командовании ВСУ, в результате интенсивных авиационных ударов с применением 10 КАБ по украинским подразделениям для сохранения жизни военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы.

"Продолжаются боевые действия", - подытожили в Генштабе ВСУ по ситуации.

Ситуация на других направлениях в области

Кроме того, как сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, сейчас враг пытается продвигаться на Липецком направлении, однако его "успех соответственно достаточно условный".

"Так же атакует по Волчанскому направлению. Сейчас на северных окраинах нашего города соответственно идут стрелковые бои... Активно врага уничтожают и сейчас пытаются зачистить в том числе и сам город Волчанск", - говорит он

По его словам, наши воины пытаются стабилизировать линию фронта по всем абсолютно направлениям, где враг пытается продвинуться.