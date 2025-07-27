Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области, а российские - в районе Северска, Торецка, Новопавловки и Великой Новоселки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Курское направление. 25 и 26 июля российские войска провели ограниченные атаки в неуказанных районах Курской области.
В то же время украинские силы нанесли удар по заводу радиоэлектроники "Сигнал" в Ставропольском крае. Удары повредили по меньшей мере два заводских здания, в которых размещалось дорогостоящее импортное оборудование и производственные линии.
Сумская область. Недавно украинские войска продвинулись на севере Сумской области. По словам военного источника, Силы обороны отбили Кондратовку. Российские войска атаковали в районе Ворочина, Садков и Юнаковки, а также в районе Безсаловки.
Харьковская область. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но продвижения не получили. 25 и 26 июля ВС РФ атаковали в районе Глубокого, Старицы и Волчанска, а также в направлении Липцов, Козачьей Лопани и Кудеевки.
Великий Бурлук. Геолокационные данные свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись к северо-востоку от Хатнего.
Купянское направление. Российские войска атаковали под Купянском - возле Мирного; Радковки, Петро-Ивановки, Строевки, Каменки, Дворечной, Песчаного и в районе Степной Новоселовки.
Лиманское направление. Геолокационные данные показывают, что украинские войска недавно продвинулись к югу от Дибровой в районе Серебрянского леса.
Гуляйпольское направление. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в этом районе 26 июля.
Запорожская область. 26 июля российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, однако подтвержденного прогресса не добились. Они атаковали в районе Новопокровки, Степногорска, Плавней и Каменского.
Херсонское направление. Оккупационные войска продолжали ограниченные атаки в неустановленных местах, но не продвинулись вперед.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики атаковали Украину дронами, ракетами и КАБами.
В течение суток самые интенсивные бои шли на Покровском направлении. Всего было зафиксировано 122 боевых столкновения.
В то же время, Силы обороны Украины уничтожили командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии армии РФ.
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