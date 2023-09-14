Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области: карты боев ISW

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий на нескольких направлениях. ВСУ смогли продвинуться вперед на западе Запорожской области и добились успехов вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Российские оккупанты тем временем усиливают оборону в районе Токмака

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска продолжали наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 13 сентября не достигли никаких подтвержденных или заявленных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что россияне совершили неудачную атаку северо-западнее Берестового. Российский агрегатор новостей утверждал, что войска РФ 12 сентября вели наступательные операции вблизи Синьковки и Петропавловки.

13 сентября российский "военкор" заявил, что войска РФ вели неудачные наступательные операции к западу от Новоселовского. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал кадры, на которых видно, как спецназ "Ахмат" действует в районе Серебрянского леса.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что подразделения российской 25-й общевойсковой армии развернуто на линии фронта в Луганской области, что подтверждает предварительные сообщения ISW.

The Wall Street Journal сообщило, что российские войска перегруппировываются и формируют новые штурмовые подразделения по личному составу новой 25-й армии на Купянском направлении. Издание утверждает , что кафиры развернули 50 000 военных, чтобы отвоевать Купянск, но не имеют успеха.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что с 2022 года российские войска не захватили ни одной новой деревни на Купянском направлении, а лишь расширили спорную "серую зону" вокруг ряда населенных пунктов.

Сообщается, что 13 сентября украинские силы совершили наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Российский "воекнор" заявил, что в окрестностях Купянска продолжаются бои - вероятно, речь идет о районе Синьковки и Петропавловки - и что украинские силы контратакуют с флангов во избежание российского окружения.

ISW не наблюдала визуальных доказательств продвижения России настолько близко к Купянску, чтобы вызвать беспокойство Украины по поводу окружения.

Бои в Донецкой области

Украинские войска продолжили наступление на Бахмутском направлении и добились неуточненных частичных успехов вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы отошли с нескольких неопределенных позиций вблизи Клещиевки и закрепились на оборонных позициях по железнодорожной линии к востоку от населенного пункта. Российские источники утверждали, что в Клещиевке и к северу от нее продолжаются бои.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки и Богдановки. Российский военкор утверждал, что сильный огонь украинской артиллерии мешает российским войскам восстановить свои позиции в центральной и южной Клещиевке.

Российские войска 13 сентября продолжали ограниченные наземные атаки вдоль фронта между Авдеевкой и Донецком, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки. Российский "военкор" также заявил, что российские штурмы под Авдеевкой были неудачными.

"Южная ось"

13 сентября украинские войска проводили наступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей.

Российское Минобороны утверждало, что силы РФ якобы отразили украинские атаки вдоль линии Новодонецко-Новомайорское и близ Приютного.

Российские войска 13 сентября вели наступательные действия на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей, но не продвинулись. Украинский Генштаб сообщил, что россияне безуспешно атаковали к югу от Новодаровки.

Украинские войска 13 сентября провели наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись вперед. Опубликованные геолокационные кадры показывают, что украинские силы достигли ограниченных успехов к югу от Роботиного.

Генштаб ВСУ также сообщил, что украинские войска добились частичного успеха под Роботиным. Российское Минобороны утверждало, что якобы отразило украинские атаки возле Вербового и в районе между Роботиным и Вербовым.

Российский "военкор" заявил, что украинские силы атаковали западнее Роботиного в направлении Копани.

Российский агрегатор новостей утверждал, что войска РФ регулярно контратакуют в районе между Роботиным и Вербовым, чтобы не дать украинским силам продвигаться.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 13 сентября сообщил, что российские войска усиливают оборону в оккупированной Запорожской области. Он заявил, что оккупанты устанавливают новую неопределенную технику и противотанковые укрепления "Зубы дракона" возле Токмака, роют новые траншеи и укрепляют оборонные сооружения вблизи линии фронта в Пологовском районе.