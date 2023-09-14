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Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW

Четвер 14 вересня 2023 03:35
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Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW Фото: ЗСУ просунулися на заході Запорізької області (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Українські військові продовжують ведення наступальних дій на кількох напрямках. ЗСУ змогли просунутись вперед на заході Запорізької області та досягли успіхів поблизу Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки. Російські окупанти тим часом посилюють оборону в районі Токмака

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська продовжували наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 13 вересня не досягли жодних підтверджених чи заявлених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що росіяни здійснили невдалу атаку на північний захід від Берестового. Російський агрегатор новин стверджував, що війська РФ 12 вересня вели наступальні операції поблизу Синьківки та Петропавлівки.

13 вересня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ вели невдалі наступальні операції на захід від Новоселівського. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував кадри, на яких видно, як спецназ "Ахмат" діє в районі Серебрянського лісу.

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що підрозділи російської 25-ї загальновійськової армії розгорнуто на лінії фронту в Луганській області, що підтверджує попередні повідомлення ISW.

The Wall Street Journal повідомило, що російські війська перегруповуються та формують нові штурмові підрозділи з особового складу новоствореної 25-ї армії на Куп’янському напрямку. Видання стверджує, що окупанти розгорнули 50 000 військових, щоб відвоювати Куп’янськ, але не мають успіху.

Голова Харківської ОВА Олег Синегубов заявив, що з 2022 року російські війська не захопили жодного нового села на Куп’янському напрямку, а лише розширили спірну "сіру зону" навколо низки населених пунктів.

Повідомляється, що 13 вересня українські сили здійснили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Російський "воєкнор" заявив, що на околицях Куп’янська тривають бої - ймовірно, йдеться про район Синьківки та Петропавлівки - і що українські сили контратакують з флангів, щоб уникнути російського оточення.

ISW не спостерігала візуальних доказів просування Росії настільки близько до Куп’янська, щоб викликати занепокоєння України щодо оточення.

Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW

Бої у Донецькій області

Українські війська продовжили наступ на Бахмутському напрямку та досягли неуточнених часткових успіхів поблизу Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито відійшли з кількох невизначених позицій поблизу Кліщіївки та закріпилися на оборонних позиціях за залізничною лінією на схід від населеного пункту. Російські джерела стверджували, що в Кліщіївці та на північ від неї тривають бої.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки та Богданівки. Російський "воєнкор" стверджував, що сильний вогонь української артилерії заважає російським військам відновити свої позиції в центральній та південній Кліщіївці.

Російські війська 13 вересня продовжували обмежені наземні атаки вздовж фронту між Авдіївкою та Донецьком, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки. Російський "воєнкор" також заявив, що російські штурми під Авдіївкою були невдалими.

Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISWУкраїнські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW

"Південна вісь"

Повідомляється, що 13 вересня українські війська проводили наступальні операції в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей.

Російське Міноборони стверджувало, що сили РФ нібито відбили українські атаки вздовж лінії Новодонецьке-Новомайорське та поблизу Приютного.

Російські війська 13 вересня вели наступальні дії на західному кордоні Донецької та східному Запорізької областей, але не просунулися. Український Генштаб повідомив, що росіяни безуспішно атакували на південь від Новодарівки.

Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW

Українські війська 13 вересня провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Опубліковані геолокаційні кадри, показують, що українські сили досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що українські війська досягли часткового успіху під Роботиним. Російське Міноборони стверджувало, що нібито відбило українські атаки біля Вербового та в районі між Роботиним і Вербовим.

Російський "воєнкор" заявив, що українські сили атакували на захід від Роботиного в напрямку Копані.

Російський агрегатор новин стверджував, що війська РФ регулярно контратакують у районі між Роботиним і Вербовим, щоб не дати українським силам просуватися.

Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW

Мер Мелітополя Іван Федоров 13 вересня повідомив, що російські війська посилюють оборону в окупованій Запорізькій області. Він заявив, що окупанти встановлюють нову невизначену техніку та протитанкові укріплення "Зуби дракона" біля Токмака, риють нові траншеї та зміцнюють оборонні споруди поблизу лінії фронту в Пологівському районі.

Російське джерело повідомило, що українські війська продовжують бойові дії на островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області. "Воєнкор" в РФ заявив, що бої за невизначені острови тривають, і що українці закріпилися на деяких із них та утримують позиції біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі.

Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISWУкраїнські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW

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