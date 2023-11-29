Украинские войска де-факто становятся армией НАТО, - Кулеба

"Хотел бы подчеркнуть то, что вы (речь идет о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге из ред.) только сказали. Победа Украины в интересах не только самой Украины, но и всего Североатлантического альянса", - сказал Кулеба.

По его мнению, защищать Европу без Украины - это "неблагодарное дело".

"Особенно потому, что у нас самая мощная сейчас армия в Европе. Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО ввиду наших способностей и принципов управления", - отметил министр.

Вик акцентировал, что сегодня состоится первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

"И это, наверное, самая большая разница над тем, что было и сейчас. Если сравнить Комиссию Украина-НАТО и Совет Украина-НАТО", - добавил Кулеба.

Совет Украина-НАТО

Напомним, Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Первая встреча министров иностранных дел Совета НАТО - Украина проходит 28-29 ноября. В ней также примет участие государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, главы МИД стран НАТО на встрече дадут рекомендации Украине по проведению реформ для вступления в Альянс.