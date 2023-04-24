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Украинские тяжелоатлеты обновили национальный рекорд по итогам чемпионата Европы

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Ереван, Понедельник 24 апреля 2023 13:12
Украинские тяжелоатлеты обновили национальный рекорд по итогам чемпионата Европы Фото: Камила Конотоп и Надежда Шпилька на подиуме (facebook.com/uwf.net.ua)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины по тяжелой атлетике завершила европейское первенство 2023 года с национальным рекордом в зачете "больших" медалей. В целом украинцы завоевали 21 награду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командный зачет соревнований.

"Сине-желтые" финишировали на чемпионате Европы в первой пятерке сборных. Отечественные тяжелоатлеты завоевали 6 золотых медалей, 8 серебряных и 7 бронзовых.

По общему количеству наград сборная Украины повторила лучшее достижение в истории. По количеству же "больших", завоеванных в двоеборье с рывком и толчком, украинцы установили новый национальный рекорд – 8 медалей. К двум золотым наградам "сине-желтые" добавили по 3 "серебра" и "бронзы".

За последние три года сборная Украины непременно повторяет либо обновляет рекорд по количеству "больших" медалей. В 2021 году "сине-желтые" взяли 6 таких наград, а в прошлом году – 7. Худший результат украинские тяжелоатлеты показали на чемпионатах 1998 и 2018 гг. (0 "больших" наград).

В общем зачете сборных Украина заняла 5-е место. Лидером классификации стала хозяйка соревнований – Армения. Кавказская команда завоевала 36 медалей, 12 из них – золотые.

Украинские тяжелоатлеты обновили национальный рекорд по итогам чемпионата Европы

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