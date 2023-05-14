RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские снайперы уничтожили более 10 оккупантов в Бахмуте: видео

Фото: украинский снайпер (t.me landforcesofukraine-3)
Автор: Карина Левицкая

Украинские снайперы уничтожили более 10 оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Призраками Бахмута" уничтожено 12 единиц живой силы противника", - сообщили в силах специальных операций ВСУ.

По их данным, в районе Бахмута снайперами Сил специальных операций обнаружено скопление оккупантов. В результате огневого поражения было утилизировано 12 целей из 15.

Напомним, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, ВСУ продолжают идти вперед под Бахмутом, сейчас захвачено более 10 позиций врага.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением, а силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна России против Украины