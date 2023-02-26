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Украинские силы ПВО сбили три беспилотника оккупантов: в Генштабе назвали модели

Фото: ВСУ сбили три российских беспилотника за сутки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили три российских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Наши защитники сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата разных типов: "Орлан-10", "Supercam S350" и "Ланцет-3", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Ранее мы писали, что украинские силы противовоздушной обороны сбили разведывательный беспилотник россиян в Киевской области во время воздушной тревоги 23 февраля.

Напомним, что в ходе последней массированной ракетной атаки Россия выпустила по Украине 32 ракеты, половину из которых сбили украинские защитники. На юге силы ПВО сбили 8 ракет. Из них 6 - над Николаевской областью, 2 - над Херсонской.

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Вторжение России в УкраинуПВОдрониГенштаб ВСУ