Украинские школьники будут учиться онлайн по-новому: что изменилось

Учащиеся могут получить доступ к видеоурокам, тестам и материалам для самостоятельной работы по 18 основным предметам, таким как украинский язык, математика, физика, химия, английский язык и история Украины.

В течение года более 120 специалистов работали над усовершенствованием контента. В результате создано 884 новых видеоурока, а также обновлено 326 уже существующих. Появились новые курсы, среди которых:

крымскотатарский язык – интегрированный курс для учащихся 5-6 классов

языково-литературная область – курсы украинской и зарубежной литературы для 5-6 классов

основы здоровья – курсы для 7-9 классов

гражданское образование – курс для 10 класса

технологии – курсы для 7-9 классов

украинская и зарубежная литература – курсы для 7-8 классов

социальная и здоровьесберегающая отрасль – основы здоровья для 5-6 классов

Для улучшения вовлечённости учащихся внедрены 3D-сцены и цифровые материалы. Более 1000 видеоуроков сопровождаются звукоописаниями для детей с нарушением зрения.

Введены новые диагностические тесты по выявлению образовательных потерь, которые помогают учащимся получать автоматические рекомендации, а учителям – отчеты с анализом результатов класса. Кроме того, интерфейс платформы адаптирован к системе НМТ, чтобы учащиеся могли лучше подготовиться к тестированию.