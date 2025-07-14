Стартовала дополнительная сессия НМТ-2025: что надо иметь с собой, чтобы не развернули на входе
В Украине 14 июля началась дополнительная сессия национального мультипредметного теста (НМТ), результаты которого необходимы для поступления на бакалавриат в учреждения высшего образования.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Освіта.юа.
Дополнительная сессия стартовала
Информацию о дате, времени и месте проведения теста участники могут найти в своих персональных кабинетах - в соответствующих приглашениях.
Для тех, кто сдает НМТ в Украине, время тестирования указано по киевскому времени. Для участников за рубежом - по местному.
Чтобы быть допущенным в экзаменационный центр, абитуриент должен иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- приглашение;
- cертификат НМТ (его необходимо сформировать самостоятельно в электронном кабинете и можно предъявить в печатном виде или на смартфоне).
Также удостоверение личности можно показать через приложение "Дія". Инструктор проверяет документ с помощью QR-кода, штрихкода или цифрового идентификатора.
Участникам разрешено взять в аудиторию прозрачную бутылку воды, ручку любого цвета и легкий перекус.
Накануне тестирования стоит заранее проложить маршрут к экзаменационному центру, ведь в случае опоздания абитуриента не допустят к участию.
Дополнительная сессия НМТ продлится до 25 июля, а официальные результаты по шкале 100-200 баллов будут доступны до 30 июля 2025 года.
Как прошла основная сессия НМТ 2025
Основная сессия НМТ проходила с 14 мая по 25 июня. Результаты нынешнего национального мультипредметного теста в целом соизмеримы с прошлогодними. Речь идет как о проценте высоких баллов, так и о доле тех, кто не прошел порог.
Больше всего участников набрали 200 баллов по математике, в то же время английский стал лидером среди дополнительных предметов, которые в этом году выбирали.
Читайте также о том, что недавно обнародовали консолидированный рейтинг вузов за 2025 год. Его возглавил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Ранее мы писали о том, что в Украине начались вступительные творческие конкурсы. Они проводятся в два этапа: первая сессия - для участия на бюджет и контракт, вторая - исключительно на контрактную форму обучения. Регистрация еще продолжается, но в отдельных вузах количество мест ограничено, поэтому с подачей заявки лучше не медлить. Подробнее о творческих конкурсах 2025 года - в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.