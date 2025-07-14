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Стартовала дополнительная сессия НМТ-2025: что надо иметь с собой, чтобы не развернули на входе

Понедельник 14 июля 2025 12:11
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Стартовала дополнительная сессия НМТ-2025: что надо иметь с собой, чтобы не развернули на входе Что надо знать о дополнительной сессии НМТ-2025 (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине 14 июля началась дополнительная сессия национального мультипредметного теста (НМТ), результаты которого необходимы для поступления на бакалавриат в учреждения высшего образования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Освіта.юа.

Дополнительная сессия стартовала

Информацию о дате, времени и месте проведения теста участники могут найти в своих персональных кабинетах - в соответствующих приглашениях.

Для тех, кто сдает НМТ в Украине, время тестирования указано по киевскому времени. Для участников за рубежом - по местному.

Чтобы быть допущенным в экзаменационный центр, абитуриент должен иметь при себе:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • приглашение;
  • cертификат НМТ (его необходимо сформировать самостоятельно в электронном кабинете и можно предъявить в печатном виде или на смартфоне).

Также удостоверение личности можно показать через приложение "Дія". Инструктор проверяет документ с помощью QR-кода, штрихкода или цифрового идентификатора.

Участникам разрешено взять в аудиторию прозрачную бутылку воды, ручку любого цвета и легкий перекус.

Накануне тестирования стоит заранее проложить маршрут к экзаменационному центру, ведь в случае опоздания абитуриента не допустят к участию.

Дополнительная сессия НМТ продлится до 25 июля, а официальные результаты по шкале 100-200 баллов будут доступны до 30 июля 2025 года.

Как прошла основная сессия НМТ 2025

Основная сессия НМТ проходила с 14 мая по 25 июня. Результаты нынешнего национального мультипредметного теста в целом соизмеримы с прошлогодними. Речь идет как о проценте высоких баллов, так и о доле тех, кто не прошел порог.

Больше всего участников набрали 200 баллов по математике, в то же время английский стал лидером среди дополнительных предметов, которые в этом году выбирали.

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