ua ru
Вс, 11 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские школы и больницы смогут получить LED-лампы по обмену: инструкция

Новина українською →
Воскресенье 11 июня 2023 21:58
Украинские школы и больницы смогут получить LED-лампы по обмену: инструкция Фото: украинские школы и больницы смогут получить LED-лампы по обмену (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине в ближайшее время стартует вторая волна обмена ламп накаливания на LED-лампы. Теперь такой возможностью смогут воспользоваться школы и больницы.

Об этом заявила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По ее словам, власти Украины уже подготавливаются к запуску возможности для юрлиц, а именно владельцев медучреждений и учебные заведения, участвовать в программе ЕС по обмену ламп.

При этом уточняется, что в программе могут принять участие не только детские сады, школы, профтехучилища или ВУЗы, но и спортивные и музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения. Также обменять лампы смогут любые поликлиники и больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения.

Для них предоставят возможность обменять по 3 лампы на 10 квадратных метров в аудиториях, учительских, палатах, процедурных комнатах или по 2 лампы на 10 квадратных метров для мест общего использования.

Для обмена необходимо:

  • авторизоваться на портале "Дія" с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридического лица;
  • проверить информацию о предприятии;
  • перейти в раздел - Услуги и выбрать Обмен лампочек и начать заполнение запроса;
  • указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;
  • поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;
  • указать местонахождение организации;
  • проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;
  • подписать запрос КЭП юридического лица.

Программа по обмену ламп

Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такую программу ввели в целях экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.

По состоянию на конец апреля было известно, что с начала старта программы уже почти 3,5 млн жителей Украины обменяли 16,5 млн ламп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа лікарні
NEWS
В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного
В ВСУ рассказали подробности операции по освобождению Благодатного
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС