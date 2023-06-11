Украинские школы и больницы смогут получить LED-лампы по обмену: инструкция
В Украине в ближайшее время стартует вторая волна обмена ламп накаливания на LED-лампы. Теперь такой возможностью смогут воспользоваться школы и больницы.
Об этом заявила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
По ее словам, власти Украины уже подготавливаются к запуску возможности для юрлиц, а именно владельцев медучреждений и учебные заведения, участвовать в программе ЕС по обмену ламп.
При этом уточняется, что в программе могут принять участие не только детские сады, школы, профтехучилища или ВУЗы, но и спортивные и музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения. Также обменять лампы смогут любые поликлиники и больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения.
Для них предоставят возможность обменять по 3 лампы на 10 квадратных метров в аудиториях, учительских, палатах, процедурных комнатах или по 2 лампы на 10 квадратных метров для мест общего использования.
Для обмена необходимо:
- авторизоваться на портале "Дія" с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридического лица;
- проверить информацию о предприятии;
- перейти в раздел - Услуги и выбрать Обмен лампочек и начать заполнение запроса;
- указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;
- поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;
- указать местонахождение организации;
- проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;
- подписать запрос КЭП юридического лица.
Программа по обмену ламп
Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такую программу ввели в целях экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.
По состоянию на конец апреля было известно, что с начала старта программы уже почти 3,5 млн жителей Украины обменяли 16,5 млн ламп.
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